Millionenschaden nach Feuer im Hotel „Golden Tulip" in Bielefeld

Brand in der Altstadt: Löscharbeiten dauern an - weder Tote noch Verletzte

Bielefeld

Nach dem Brand in der Bielefelder Altstadt werden die Arbeiten noch bis in die Abendstunden andauern. Um 12.18 Uhr geriet der Dachstuhl des Hotels „Golden Tulip" (ehemals Hotel Mercure) in Flammen. Es entstanden immer wieder neue Brandstellen. Das Feuer ist nun unter Kontrolle. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es keine Toten oder Verletzten.

Von Christian Müller, Peter Bollig und André Best