Dachstuhlbrand zerstört Wohnhaus in Bielefeld

Bielefeld

Großeinsatz am Mittwochnachmittag in Bielefeld-Schildesche. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brennt in voller Ausdehnung. Über 100 Brandbekämpfer von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr waren stundenlang im Einsatz. Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung vor den Rauchgasen.

Von Christian Müller