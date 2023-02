Dalbke-Prozess: Mann hatte Termin für stationäre Therapie

Hätte die Bluttat in Dalbke verhindert werden können? Zwei Tage vor der Tat hatte der mutmaßliche Täter versucht, sich in Gilead IV einzuweisen. Warum die Ärztin ihn damals wieder nach Hause schickte, erklärte sie am Dienstag vor dem Schwurgericht.

Laut Aussage der Ärztin war der Mann am Freitag vor der Tat in Gilead IV erschienen. Zusammen mit einem Familienangehörigen habe er eine stationäre Aufnahme gefordert, um sein Alkoholproblem zu heilen. Im Gespräch habe er auch von Eheproblemen und Schlaflosigkeit berichtet. Eine sofortige Aufnahme sei an diesem Tag aufgrund mangelnder Kapazitäten aber nicht möglich gewesen. Die Ärztin habe ihm daher eine stationäre Aufnahme am Montag, drei Tage später, angeboten.