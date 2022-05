Damit Lutter-Kanal nicht überläuft

Bielefeld

Von dem azurblauen See, der sich zwischenzeitlich in der riesigen Baugrube an der Teutoburger Straße gesammelt hatte, ist nichts mehr zu sehen. Der Deckel auf der Betonwanne ist längst drauf, und inzwischen auch eine Schicht Erde, die kaum mehr erahnen lässt, dass sich im Untergrund an der Einmündung zur Ravensberger Straße Bielefelds mit Abstand größtes Regenrückhaltebecken befindet.

Von Peter Bollig