Das Aus für die Weihnachtspyramide in Bielefeld

Der Bielefelder Weihnachtsmarkt wird am 21. November eröffnet.

„Wir hatten uns auf dem Jahnplatz erhofft, die mehrstöckige Weihnachtspyramide präsentieren zu können“, sagt Katharina Schilberg, Projektleiterin von Bielefeld Marketing. „Aber die Material- und Lieferschwierigkeiten, unter denen nicht nur wir leiden, haben uns für dieses Jahr leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Attraktion ‚Weihnachtspyramide‘ sparen wir uns also für 2023 auf.“

Stattdessen soll es auf dem Jahnplatz ein Hüttendorf geben. Der Bielefelder Weihnachtsmarkt startet am 21. November. In den nächsten Wochen werden 100 Stände aufgebaut.

Hüttendorf als Ersatz auf dem Jahnplatz

„Die Weihnachtsmarktsaison in Bielefeld ist auch in diesem Jahr nicht gefährdet“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing, und fährt fort: „Neben einem neuen Hüttenkonzept auf dem Jahnplatz stehen für uns diesmal wirksame Maßnahmen zur Energieeinsparung im Fokus.“ Projektleiterin Katharina Schilberg ergänzt: „Natürlich sind durch die Energiekrise besondere Anforderungen an unsere Planung entstanden. Der Weihnachtsmarkt öffnet täglich eine Stunde später, der Beleuchtungszeitraum wird täglich um zwei Stunden reduziert und einzelne energieintensive Angebote, wie die Eisbahn auf dem Klosterplatz oder einer der großen beleuchteten Weihnachtsbäume, werden entfallen.“

So ähnlich - nur etwas größer als dieses Exemplar in Paderborn - wird die Bielefelder Weihnachtspyramide aussehen. Erst 2023 wird sie auf dem Jahnplatz aufgestellt. Foto: Jörn Hannemann

Neue Öffnungszeiten

Der Bielefelder Weihnachtsmarkt öffnet täglich um 12 Uhr (statt 11 Uhr) und läuft vom 21. November bis zum 30. Dezember. Vom 24. bis 26. Dezember gibt es eine Pause. Von der Bahnhofstraße bis zur Bielefelder Altstadt bieten rund 100 dekorierte Häuschen Geschenkideen und Kunsthandwerk sowie kulinarische Genüsse. Der Beleuchtungszeitraum startet um 17 Uhr (statt 15 Uhr).

Auch die Kaufmannschaft Altstadt und die Werbegemeinschaft Bielefeld City wollen in diesem Jahr mit ihrer Dekoration auf die angespannte Energiesituation reagieren. Es werden nur Lichterketten und Beleuchtungen eingesetzt, die bereits auf LED umgestellt sind. Zudem werden die Schaltzeiten deutlich reduziert.

Eröffnung auf dem Alten Markt

Die traditionelle Eröffnungsfeier mit Oberbürgermeister Pit Clausen findet wie in den Vorjahren nach Totensonntag am Montag, 21. November 2021, um 17.30 Uhr auf dem Alten Markt statt. Bielefeld Marketing organisiert eine stimmungsvolle Feier mit Ensemblemitgliedern des Theaters Bielefeld.

„Weihnachtszauber auf dem Alten Markt“ lautet das Motto in Bielefelds guter Stube. Die Gestaltung des zentralen Platzes in der Altstadt orientiert sich an den umgebenden historischen Fassaden und Giebeln. Sechs Hütten aus Holz mit Tannengirlanden, funkelnden Lichtern und Sternen sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre.

Steaks vom Buchenholzgrill und Feuerzangenbowle locken zum rustikalen „Haus vom Nikolaus“ auf den Altstädter Kirchplatz. Bei einer Fahrt im nostalgischen Riesenrad neben dem Leineweber-Denkmal lässt sich das stimmungsvolle Bielefeld von oben aus bewundern. An der Niedernstraße bringt ein Karussell Kinderaugen zum Leuchten. Neben Glühwein gibt es hier auch Glühbier. Nur wenige Schritte von der Obernstraße entfernt sorgt die „Senner Almhütte“ auf dem Bunnemannplatz für gemütliche Atmosphäre.

Eisstockschießen auf dem Klosterplatz

Der Klosterplatz lädt in diesem Jahr zum Eisstockschießen ein. Die Curling-Bahnen zum Eisstockschießen können ab sofort unter [email protected] gebucht werden. Wer eine Pause braucht oder einfach nur die Stimmung auf dem Klosterplatz genießen möchte, der findet auch verlockende gastronomische Angebote.

Statt der Weihnachtspyramide soll es mit dem Hüttendorf ein neues Highlight auf dem Jahnplatz geben. Eine doppelstöckige Hütte, auf der ein großer Weihnachtsbaum thront, ergänzt das neue Hüttenkonzept. Die obere Etage kann als Veranstaltungsraum gemietet werden.

Entlang der Bahnhofstraße und Stresemannstraße bieten zahlreiche Stände in den Fußgängerzonen außergewöhnliche Geschenkideen und kulinarische Köstlichkeiten an.

Wer Geschenke für seine Liebsten sucht, kann sich zwei besondere Shoppingtermine in der Vorweihnachtszeit vormerken. Zum Late-Night-Shopping öffnen die Geschäfte der Bielefelder Innenstadt am Freitag, 25. November, bis 22 Uhr und am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, von 13 bis 18 Uhr.

Infos zum Programm, Besucher-Hinweise und Anreise-Tipps: www.bielefeld.jetzt/weihnachtsmarkt