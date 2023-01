Das Besondere entdecken

20 Kirchen beteiligen sich am Bielefelder Krippengang

Bielefeld

Krippe ist nicht gleich Krippe. Davon konnten sich die Bielefelder am Neujahrstag beim traditionellen Krippengang der katholischen und evangelischen Kirchen in Bielefeld überzeugen. 20 Kirchen, von Dornberg bis Stieghorst, von Jöllenbeck bis Ummeln, beteiligten sich in diesem Jahr.

Heinz Stelte