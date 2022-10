Das „Bielefeld-Gesetz“ macht den Weg frei

Neue Serie: Als der Landkreis in der Stadt aufgeht – Widerstand ist zwecklos

Bielefeld

In der Silvesternacht 1972/1973 ging der Kreis Bielefeld in der Stadt auf, die Einwohnerzahl verdoppelte sich nahezu von 167.500 auf 320.350. Das, was aus heutiger Sicht wie eine Selbstverständlichkeit aussieht, war hart umkämpft.

Von Burgit Hörttrich