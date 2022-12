Das dritte Krisenjahr in Folge: Was war, was ist, was wird

Kommentar zum Jahreswechsel in Bielefeld

Bielefeld

Was soll man nur mit diesem Jahr anfangen? Schnell abhaken? So wie es Ende 2020 und 2021 bereits der Fall war, weil das Virus von Wuhan plötzlich die Welt veränderte? Auch das Jahr 2022 möchte man am liebsten schnell vergessen. Und auf ein besseres, neues Jahr hoffen.