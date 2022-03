Das E-Scooter-Problem nicht einfach ignorieren

Kommentar zum Vorstoß des Seniorenrats, das Verleihsystem in Bielefeld in seiner jetzigen Form zu beenden

Bielefeld

Die Bielefelder sollen zukünftig sicher und bequem ihre Wege zu Fuß zurücklegen können. So heißt es in der Zielvorgabe für die Fußverkehrsstrategie, an der die Stadt gerade arbeitet. Das Zufußgehen soll attraktiver werden, auch als Beitrag zum Klimaschutz. Denn für 30 Prozent der Strecken, die fußläufig bequem zu bewältigen wären, steigen die Bielefelder ins Auto. Die Stadt stellt aber auch fest: „Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern stellen Probleme für die Fußgänger dar.“ Einen Teil dieser Konflikte hat sie 2019 selbst geschaffen.

Peter Bollig