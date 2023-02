Das Ende der Teststationen

Wenn Ende Februar die Corona-Testpflicht in Kliniken und Heimen ausläuft, schließen die meisten Betreiber in Bielefeld ihre Zentren

Bielefeld

Stäbchen in Nase oder Rachen, 15 Minuten warten, und dann erleichtert den Tag bestreiten - oder per PCR-Test abklären, ob man sich wirklich das Coronavirus eingefangen hat. Mehr als zwei Jahre gehörte das für die meisten Bielefelder regelmäßig zum Alltag. Damit ist nun Ende Februar Schluss, wenn auch die Testpflicht für den Besuch in Krankenhäusern und Kliniken wegfällt. Dann schließen auch die allermeisten Teststationen. Mehrere Millionen Test sind dort seit Dezember 2020 durchgeführt worden.

Von Hendrik Uffmann