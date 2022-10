Das erwartet die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt in Bielefeld

Bielefeld

Die Hauptattraktion des Bielefelder Weihnachtsmarktes wird die nagelneue Weihnachtspyramide werden. Rechtzeitig zum Beginn des Weihnachtsmarktes am 21. November soll das 25 Meter große Schmuckstück an der Jahnplatzuhr aufgestellt sein. Sie ist die größte in ganz NRW. Die Planungen laufen - auch hinsichtlich sämtlicher Energiesparmaßnahmen beim Weihnachtsmarkt. Und es gibt noch andere Neuheiten.

Von André Best