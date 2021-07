Das etwas andere Festival-Feeling

Im vergangenen Jahr fiel das Festival coronabedingt aus. In diesem Jahr können immerhin wieder die Workshops in der Oetkerhalle und in den Dans Art Studios stattfinden. Auf die Gastspiele der internationalen Tanzkompanien müssen die Bielefelder in diesem Jahr indes noch verzichten.

