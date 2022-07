„Das Familiäre ist unser Pfund“

Bielefeld

Ein Sportverein, der ein großes Fest in der Kirche feiert? Ja, das ist selten, aber so etwas gibt es tatsächlich – in Schildesche. In Ermangelung besser geeigneter Räumlichkeiten und aus Überzeugung begeht der VfL Schildesche einen ökumenischen Gottesdienst samt Festakt anlässlich seines 125-jährigen Bestehens am Sonntag, 31. Juli, in der mehr als 1000 Jahre alten evangelischen Stiftskirche.

Von Markus Poch