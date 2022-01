Das große Mobilitätspaket

Ausschuss: Von Beschränkungen in Bielefeld für Autoverkehr bis Radverkehrskonzept – Gegenanträge von CDU und FDP

Bielefeld

Nach der Weihnachtspause geht es in der ersten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 1. Februar gleich in einer ganzen Reihe von Tagesordnungspunkten um das Thema Verkehr und die Verkehrswende.

Von Michael Schläger