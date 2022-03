Das größte Problem der Fußgänger sind Radfahrer

Bielefeld

In der Notpfortenstraße sind die Gehwege zu schmal. Fußgänger müssen auf die Fahrbahn ausweichen. An der Steinstraße unterbricht ein provisorischer Parkplatz den Fußweg. Außerdem sollte dort die Promenade zwischen der Straße Am Bach und dem Altstädter Kirchplatz unbedingt wieder hergestellt werden.

Von Stephan Rechlin