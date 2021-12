Das Handy wird zum Ticketautomaten

Neuer eTarif soll Nutzung von Bus und Bahn vereinfachen – Apps der Verkehrsverbünde in OWL bald nachgerüstet

Köln/Bielefeld

Ein neuer landesweiter Handytarif soll den Ticketkauf für Busse und Bahnen in Nordrhein-Westfalen vereinfachen. „Tippen, einsteigen, losfahren, fertig“, sagte Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) am Mittwoch in Köln bei der Vorstellung des Nahverkehrstarifs „eezy.nrw“. Nutzer können demnach ab sofort mit ihrem Smartphone mobil ein- und auschecken, ohne die Tarifzonen kennen zu müssen. Dafür müssen sie allerdings eine App nutzen.

Von Paul Edgar Fels