„Das hier ist gelebte Integration“

Bielefeld

Das Zedern-Quartier ist ein Erfolgs- und Vorzeigeprojekt: Seit acht Jahren leben Menschen verschiedener Nationen gemeinsam im Ortsteil Ummeln. Ihre Heimat in Syrien, im Irak oder aktuell auch in der Ukraine mussten sie verlassen; eine neue Heimat haben viele von ihnen mittlerweile in den Wohnkomplexen an Zedernstraße und Erlenstraße gefunden. Um die auch in Zukunft Integration erfolgreich zu leben, haben die Stadt Bielefeld und die TAG Immobilien AG als Eigentümerin der Gebäude einen neuen Vertrag unterzeichnet. Bis 2035 ist die Arbeit im Quartier nun gesichert.

Von Kerstin Sewöster