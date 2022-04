Das ist die Liebe der Matrosen...

Hattersiel hat ein Frauenproblem, genauer: Fietje und Enno sind die einheimischen „Bachelors“ ohne große Hoffnung, je mit ihrem Kutter in den Hafen der Liebe einlaufen zu können. „Fischer sucht Frau“ mit (von links) Katja Hentschel, Mario Klampfl, Nicole Behnke, Lennart-Fabian Müller und Michael Bernhard brachte das Premieren-Publikum gleich mit dem allerersten Song in Stimmung.

Zudem sind die beiden Fischer „nüchtern eher schüchtern, nur voll sind sie toll“. Wie es gelingt, aus Hattersiel einen Hafen der Liebe zu machen, erlebte das Premierenpublikum am Freitagabend in „Fischer sucht Frau“ in der Bielefelder Komödie.