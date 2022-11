„Das Leben ist auf den Campus zurückgekehrt“

Um fünf Prozent ist die Zahl der Studentinnen und Studenten an der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 angestiegen. Rektorin Prof. Dr. Anne Dreier freut sich nicht nur darüber, sondern vor allem auch, „dass das Leben auf den Campus zurückgekehrt ist" - nach der Corona-Pandemie mit Lehre und Lernen (vor allem) digital.

FHM: 5775 Studierende an zehn Standorten - Plus von fünf Prozent

Bielefeld ist der Hauptstandort der Fachhochschule des Mittelstandes.

Die FHM nenne sich mit Grund „die persönliche Hochschule“, sagt auch Prorektor Prof. Dr. Volker Wittberg. Die Studiengänge seien flexibel, die Lehre setze auf persönlichen Erfahrungen der Studierenden auf, die Studiengruppen seien im Durchschnitt maximal 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stark. Man habe, so Anne Dreier, die Corona-Jahre auch dazu genutzt, in den Campus an der Ravensburger Straße zu investieren: mit Lounge (Kicker inklusive), Bistro, Boardroom für praxisnahes Lernen, Designstudio. Die Rektorin betont: „Es lohnt sich, in die Hochschule zu kommen, das Studium unmittelbar zu erleben.“