Die gespannte Aufregung, die glänzenden Augen, die spontanen Kommentare der kleinen Zuschauer – für Intendant Michael Heicks ist das jeder Mühe wert – auch, wenn die Inszenierung des Familienstücks vom „Räuber Hotzenplotz“ in Doppel-Besetzung „extrem viel Zeit“ gekostet habe.

Räuber Hotzenplotz im Bielefelder Stadttheater: Trotz „nur“ 16.500 Zuschauern an 48 Terminen keine schlaflosen Nächte

Heicks, Regisseur des Familienstücks, freut sich über eine Besucherzahl, die ihn in „normalen“ Jahren womöglich schlaflose Nächte beschert hätte. Die 48 Vorstellungen des „Hotzenplotz“ – am Sonntag gingen die letzten Vorstellungen im Stadttheater über die Bühne – erlebten insgesamt 16.500 Menschen. In Nicht-Corona-Jahren sehen das Theatermärchen bis zu 39.000 Zuschauer.