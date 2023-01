Das Mekka für Neue-Musik-Pilger

Bielefeld

Das Mekka für Neue Musik liegt auf dem Zionsberg. Erkennbar auch am kontinuierlichen Pilgerstrom, der sich am vergangenen Wochenende von Freitag- bis Sonntagabend zur Zionskirche hinaufschob. Das von Christof Pülsch initiierte, organisierte und geleitete Festival Frakzionen gewinnt von Jahr zu Jahr an Anziehungskraft und lockt neben einem festen Stammpublikum inzwischen neue Kreise vom Kind bis zum Senior an.

Von Uta Jostwerner