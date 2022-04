Das modernste Wohnheim ist aus Holz

Mit ein paar Handgriffen befestigt Benedikt Dües die Ketten des Krans an dem Holzelement. „Das ist jetzt Nummer 24“, ruft der Zimmerer seinen Kollegen zu, die in der ersten Etage der Baustelle auf „Nachschub“ warten. Den lässt Dües dann sanft einschweben und das nächste, 400 Kilogramm schwere Element kann verschraubt werden.

So wächst derzeit das wohl modernste Wohnheim Bielefelds empor. Denn das Studierendenwerk hat sich entschieden, die neue Anlage an der Wertherstraße in Holzbauweise zu errichten. „Das ist ein nachwachsender Rohstoff, und wir wollten so nachhaltig bauen wie möglich“, sagt Studierendenwerk- Geschäftsführer Jens Schröder.