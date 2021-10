Das Quality Hotel in Sennestadt gibt auf

Betreiberfamilie verkauft Bielefelder Immobilie an einen Pflegedienstleister

Bielefeld

Das Quality Hotel stellt seinen Betrieb zum Jahresende 2021 ein. Die Immobilie der 120-Betten-Herberge wurde an diesem Freitag an einen heimischen Pflegedienstleister verkauft. Das teilte jetzt die in Bielefeld ansässige Betreiberfamilie mit. Verkauft wird auch das Restaurant Eickelmann. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um einen katholischen Träger.