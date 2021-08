Das Ringen um den Obersee

Bielefeld

Am Stauwehr unterhalb des Viadukts, aber auch direkt an der Uferböschung an vielen Stellen am See ist die zähe Masse der Blaualgen, die sich auch diesen Sommer wieder im Obersee bilden, nach wie vor unübersehbar. Und sie sind ein Zeichen dafür, dass der Kampf darum, die Wasserqualität in Bielefelds größtem Gewässer dauerhaft zu verbessern, bislang noch keinen durchschlagenden Erfolg hatte

Von Hendrik Uffmann