Das Ringen um neue Klassenzimmer

Ab 2025 zusätzlich 2800 Grundschüler: Sondersitzung des Schulausschusses zu Bauprogramm am 8. Februar

Bielefeld

Die 2800 Kinder, die ab 2025 zusätzlich Bielefelds Grundschulen besuchen werden, sind längst geboren. Für sie dort Platz zu schaffen, gestaltet sich schwierig. Noch ist nicht mit dem Bau von drei zusätzlichen Grundschulen begonnen worden, die Entlastung bringen sollen. Am 8. Februar beschäftigt sich der Schulausschuss des Rates in einer Sondersitzung mit dem städtischen 900-Millionen-Bauprogramm, in dem auch die Schulprojekte enthalten sind.

Von Michael Schläger