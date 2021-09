Das Roboter-Ballett im Teile-Lager

Von unsichtbarer Hand dirigiert sausen die kleinen Roboter-Kisten über das so genannte „Grid“. Das kann bei Bedarf erweitert werden, ebenso wie die Zahl der „Robbis“ Bernd Schröder leitet das Schüco-Zubehör- und Beschlägelager, in dem 110 Mitarbeiter In jedem „Fach“ sind bis zu 16 Behälter gestapelt. Was wenig nachgefragt wird, landet irgendwann ganz unten1000 KartongrößenWarenentnahme aus einem der Lagerbehälter. Automatisch wird der Bestand registriert und bei Bedarf angepasst. Die kleinen Greifer der Roboter. Sie werden zum Zupacken über die Metallbänder, an denen sie herabgelassen werden, mit Strom versorgtSarbas Aidoumirzas kommissioniert Ware nach der Bestellung eines Kunden.

