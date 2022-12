Das Schiff auf Kurs gehalten

Es dürfte schwierig werden, den Höhepunkt der diesjährigen Konzertsaison ausfindig zu machen, denn bisher haben die Bielefelder Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Alexander Kalajdzic noch jedes Mal eine Riesenbegeisterung beim Publikum ausgelöst. Das war auch im dritten Symphoniekonzert der Saison der Fall. Und so darf festgehalten werden, dass sich offenbar auch im 13. Jahr der Zusammenarbeit zwischen GMD und Orchester weder eine gegenseitige Müdigkeit noch Routine eingeschlichen haben.

Von einer Flaute kann hier also nur im übertragenen Sinne die Rede sein. Musikalisch anschaulich in Szene gesetzt mit der Konzertouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe diente Mendelssohn als Inspirationsquelle für seine Komposition. Und obgleich er 1828 zum Zeitpunkt der Komposition noch keine Schiffsreise unternommen hatte, so gelang es ihm doch vorzüglich, die Dynamik von Stillstand und Bewegung musikalisch äußerst plastisch einzufangen.