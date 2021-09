Das sind die Lehren aus dem Wahltag

In der Bielefelder CDU rumort es, die SPD will mehr mit den Menschen reden

Bielefeld

Was passiert am Tag nach der Wahl? Die Gremien tagen! Bei der CDU kommt am Montagabend der Kreisvorstand zusammen. In der Union rumort es. Bei den Zweitstimmen lag die Partei in Bielefeld erstmals hinter den Grünen, bei den Erststimmen fiel der Vorsprung nur hauchdünn aus.

Von Michael Schläger