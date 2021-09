„Das sind kartellartige Strukturen“

Bielefeld

Martin Adamski soll an diesem Donnerstag auf Vorschlag der Grünen vom Rat zum neuen Umwelt- und Verkehrsdezernenten gewählt werden. Die FDP erneuert im Vorfeld ihre Kritik an dem Auswahlverfahren, möchte eine offene Aussprache darüber in der Sitzung des Stadtparlaments erreichen und will außerdem eine geheime Abstimmung beantragen.

Von Michael Schläger