„Das Smartphone ist die Kasse“

Leer/Bielefeld

Das Einkaufen der Zukunft hat begonnen, auch in OWL: Seit wenigen Wochen können Kunden in vier ausgewählten Combi-Supermärkten der Bünting-Gruppe mit Sitz in Leer (12.500 Mitarbeiter) mit Smartphone, einer App und einer digitalen Kundenkarte ihren Einkauf erledigen. Bezahlt wird am Self-Checkout-Terminal per QR-Code – ohne den Einkauf auf ein Kassenband legen zu müssen.

Von Paul Edgar Fels