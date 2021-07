Das Wiesenbad wurde ursprünglich 1927 eröffnet und sollte zwischendurch mehrfach abgerissen werden. Dank Bürgerengagement in den 1970er und 1980er Jahren wurde das Bad renoviert und modernisiert, ist heute das besucherstärkste Freibad in Bielefeld.Plan der Filteranlagen, dem technischen Herz. Die Anlage ist kaum störanfällig, obwohl sie bereits 35 Jahre in Betrieb istDie Chlordosierungsanlage arbeitet automatisch. Chlor wird dem Freibadwasser als Desinfektionsmittel zugesetzt.Fernwärme bringt das Wasser auf Temperatur. Als Leerrohr noch vorhanden ist die ehemalige Zuleitung aus dem WeihnachtsbrunnenAm orangefarbenen Schaltschrank, installiert 1986 wie die gesamte Anlage, zeigen alle Blinklichter ein beruhigendes „Grün“.Louis Schröter macht täglich drei Kontrollgänge zwischen Filteranlagen, Zuleitungen und Wärmetauschern im Geschoss unter der Tribüne.Das, was Badegäste tagtäglich sehen können: Mike Roelhoff kontrolliert die Wasserqualität im großen Becken des Wiesenbades.

Foto: