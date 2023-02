Das, was für immer verloren ist

Bielefeld

Der eine, Alfons Walde (1891-1958), zeigt in seinen Bildern den respektvollen Umgang mit einer nahezu noch unberührten Natur, die anderen, acht zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, setzen dem die Folgen von Klimakrise und Massentourismus entgegen. In der Galerie Samuelis Baumgarte wird am heutigen Donnerstag um 19 Uhr die Ausstellung „Alfons Walde im Dialog“ eröffnet - mit noch nie gezeigten oder eigens dafür angefertigten Werken.

Von Burgit Hörttrich