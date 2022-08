Dean & David muss Terrasse im Herbst schließen

Stadt Bielefeld genehmigt Außengastronomie an der Ritterstraße nicht mehr

Bielefeld

Im Zuge des Verkehrsversuchs in der Altstadt haben Gastronomen mit Tischen und Stühlen an den verkehrsberuhigten Straßen gezeigt, dass sich Parkplätze auch anders nutzen lassen. Auch nach dem Versuch dürfen sie mit ihren Palettenmöbeln für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Das Restaurant Dean & David würde das auch im kommenden Jahr an der Ritterstraße gerne fortsetzen – darf es aber nicht.

Von Peter Bollig