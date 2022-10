Debatte ums Projekt Adenauerplatz

Baustart am wichtigen Verkehrsknoten in Bielefeld

Bielefeld

14 Unfälle mit acht Verletzten - darunter fünf Radfahrer und Fußgänger - allein in den vergangenen drei Jahren: Dass der Adenauerplatz zu den Unfallschwerpunkten in der Stadt gehört und entschärft werden muss, darüber herrscht Einigkeit. Kritik zog das Amt für Verkehr jetzt aber auf sich, weil es den Umbau des Verkehrsknotens mit rund viermonatigen Behinderungen für den Innenstadtverkehr ohne Beteiligung der Politik vorangetrieben und sie erst kurz vor dem Baustart informiert hat. Dafür musste sich die Verwaltung am Montag in einer Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses rechtfertigen.

Von Peter Bollig