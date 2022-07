Verlag Delius Klasing an Klambt verkauft

Neuer Verleger in Bielefeld wird Lars Rose – Bielefelder Standort soll gestärkt werden

Bielefeld

Der Bielefelder Traditionsverlag Delius Klasing („Yacht“, „Boote“, „Bike“) verliert 111 Jahre nach seiner Gründung seine Eigenständigkeit: Die Mediengruppe Klambt aus Speyer erwirbt 100 Prozent der Anteile an der Delius Klasing GmbH mit ihren derzeit 128 Mitarbeitern in Bielefeld sowie weiteren 86 Mitarbeitern an den Redaktionsstandorten Hamburg und München.

Von Paul Edgar Fels