Dem Christkindl ein Wiegenlied gesungen

Leineweberchor bringt das Publikum mit Musik zum Advent in festliche Stimmung

Bielefeld

Alles beim Alten. Als wenn die Pandemie nur ein böser Traum gewesen wäre, steht der Leineweberchor am Vorabend zum ersten Advent auf dem Podium, um sein Publikum mit Musik zum Advent in vorfreudige Stimmung auf das Weihnachtsfest zu bringen. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Markus Landwehr an eine jahrzehntelange Tradition anknüpften, ließ fast vergessen, dass dieses von vielen Bielefeldern geschätzte Konzert coronabedingt zweimal ausfallen musste.

Von Uta Jostwerner