„Der Bedarf ist so groß“

Bielefeld

An die neuapostolische Kirche an der Detmolder Straße erinnert so gut wie nichts mehr. Dafür nimmt jedoch das neue Pflegezentrum der Spektrum GmbH Formen an. Schon von weitem ist das zweistöckige Gebäude mit dem Klinkersockel gut zu erkennen. Ende Januar nächsten Jahres soll es in Betrieb genommen werden.

Von Kerstin Sewöster