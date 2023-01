„Der Dank geht nach hinten, der Blick nach vorne“

Kurz vor seinem 100. Firmenjubiläum am 22. Januar hat der Bielefelder Modedienstleister Katag bereits die entsprechende Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen erhalten. Deren Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke überreichte das Schriftstück im Rahmen einer kleinen Feierstunde dem Vorstand der Aktiengesellschaft.

Ehrung zum 100. Firmengeburtstag: Petra Pigerl-Radtke (IHK) überreicht eine Urkunde an Katag-Chef Dr. Daniel Terberger. Mit dabei sind (von links) Prof. Dr. Thomas Terberger, Vorstand Dr. Christian Freckem, Vorstand Knut Brokelmann und Betriebsratschef Markus Fuhrmann.

„Vielfalt, Tradition, Verantwortung, soziales Engagement, Nachhaltigkeit - vieles, wofür Ihr Unternehmen steht, ist aller Ehren wert“, sagte die IHK-Chefin in Richtung der Katag-Vorstandsmitglieder. Anders könne sich ein Unternehmen so lange Zeit nicht am Markt halten. „Und dadurch ermöglichen Sie anderen Unternehmen erst die Möglichkeit, auch alt zu werden“, führte Petra Pigerl-Radtke weiter aus.