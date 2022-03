Der erste Spargel in OWL schießt bereits

Ernte früher als in den Vorjahren dank Folie und viel Sonnenschein – angekündigte Kälte könnte Wachstum des Gemüses aber bremsen

Delbrück/Bielefeld/Rahden

Die frühlingshaften Temperaturen, der viele Sonnenschein im März und natürlich die schwarz-weiße Folie auf den Dämmen sorgen in diesem Jahr für eine vergleichsweise frühe Spargelernte in Ostwestfalen-Lippe. Sorge bereitet den Spargelbauern allerdings, dass es in den kommenden Tagen wieder recht kalt werden soll. „Dann stellt der Spargel sein Wachstum ein“, sagt Simone Krüger vom gleichnamigen Hof im Bielefelder Süden.

Von Paul Edgar Fels, Jürgen Spieß und Heidrun Mühlke