Der Feind im eigenen Haus

Der Bielefelder Siegfried Berger klagt über Ruhestörungen und Streits in seiner Nachbarschaft

Bielefeld

Nachbarn können etwas Schönes sein. Doch die Nähe kann auch zum Problem werden, etwa, wenn es immer wieder zu Lärm und Streitereien kommt. Was tut man in so einem Fall?

Von Philipp Körtgen