Mario Funke und Martin Engel: „Der Fleischgenuss ist ein ganz anderer“

Am liebsten verpflegen sie Gruppen von maximal 100 bis 120 Leuten, kriegen an ihren mobilen Grills aber auch bis zu 200 Personen mit Leckereien satt. Anlässe können Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern sein, Hochzeiten oder Firmenfeste. „Und jeder bekommt sein Steak genau so, wie er es am liebsten mag“, versichert Mario Funke. „Natürlich“ servierten sie auf Wunsch auch Schwein, Huhn, Ente oder Wild, aber ihre Priorität liege eindeutig auf heimischem Rindfleisch. Dazu gibt es selbst gemachte Salate, Kartoffeln oder Pasta - je nach Bedarf.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar