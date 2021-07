Der flexible Helfer der Stadt

Bielefeld

Die Bebauung am Amerkamp in Oldentrup soll eine echte Vorzeigesiedlung werden. Rund 350 Wohneinheiten sollen dort entstehen. Geplant sind 85 Einfamilien- und 22 Mehrfamilienhäuser. Ein Quartier, das auch neuen ökologischen Standards entspricht. „Der ruhende Verkehr wird gebündelt“, sagt Andree Schmidt, Prokurist der Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft (BBVG). Geparkt werden soll in Tiefgaragen und auf Sammelplätzen, nicht in den Wohnstraßen.

Von Michael Schläger