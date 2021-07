Der Karikatur-Boom der 1920er Jahre

Bielefeld

Die Macht der Bilder ist kein Phänomen der Neuzeit und der sozialen Medien. Bereits in den 1920er Jahren erlebte die Karikatur einen regelrechten Boom. Allein in Deutschland gab es knapp 80 humoristisch-satirische Blätter, darunter so populäre Zeitschriften wie „Simplicissimus“, „Kladderadatsch“ und „Eulenspiegel“ mit Auflagen von 200.000 Exemplaren und darüber hinaus. Politiker wie Friedrich Ebert, der erste Reichspräsident der Weimarer Republik, standen verschärft im Fokus der Karikaturisten.

Von Uta Jostwerner