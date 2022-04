Der Kreuzweg von Bert Gerresheim in Bielefeld

Bielefeld

Der Kreuzweg der Heilig Geist Kirche in Dornberg ist einzigartig. Gestaltet wurden die 14 Stationen von Bert Gerresheim in den 1980er Jahren zunächst als Entwurfszeichnung. In Bielefeld sind nicht nur die Stationen des Leides Jesu zu sehen, sondern auch Personen der Zeitgeschichte wie Papst Johannes Paul II. Sie geben den Personen am Rande des Kreuzwegs „ihr Gesicht“.

Von Uta Jostwerner (Text) und einer Fotostrecke mit den 14 Stationen des Kreuzweges von Thomas F. Starke