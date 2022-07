Der letzte Schritt vor echten Einsätzen

Eine alltägliche Situation auf den Bahnhöfen in der Republik – nur dass in diesem Fall der „Zug“ nicht rollt, sondern in einem Saal in einem der Gebäude des Ausbildungszentrums der Bundespolizei in Bielefeld steht. Und dass die beiden Polizisten noch in der Ausbildung sind und der Täter einer der Trainer.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar