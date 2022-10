Der Löwe ist los

Das Stück ist von Nino Haratischwili, die dafür 2021 mit dem Mülheimer Kinderstückepreis ausgezeichnet wurde. „Löwenherzen“ sei ihr zufällig in die Hände gefallen und sie habe sich sofort darin verliebt, sagt Karin Enders. Obwohl es eigentlich keine Spielplanposition dafür gegeben habe, werde es jetzt doch gezeigt: „Weil es etwas wirklich Besonderes ist.“ Und gut aufgehoben in den Händen von Karin Herrmann, die sowohl Puppenspiel wie Regie studiert hat. Es sei eine Herausforderung gewesen, den Stoff, in dem Kinder im Grundschulalter die Hauptfiguren sind, so umzusetzen, dass sich auch die jungen Zuschauer ernst genommen fühlen, wenn die Rollen von Erwachsenen gespielt werden, so Herrmann. Deshalb habe Bühnen- und Kostümbildnerin Linda Sollacher zu dem Kniff gegriffen, den Spielerinnen und Spielern große Pappköpfe aufzusetzen, die ihre Körper dann klein und kindlich wirken ließen. Zudem seien die Köpfe nicht ausgeformt und unbemalt, dienten dem Publikum als Projektionsfläche. Herrmann: „Es gibt keine Mimik.“ Die Mitwirkenden (die auch ohne Masken als Erwachsene auftreten) agierten wegen der Pappköpfe mit eingeschränktem Sichtfeld, seien gezwungen, ihre Bewegungen größer als normalerweise anzulegen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar