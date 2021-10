Der Maler der Utopie

Das Kunstforum Hermann Stenner richtet dem Maler, Gestalter und Architekturvisionär eine große Retrospektive mit mehr als 200 Gemälden, Zeichnungen, Druckgrafiken, Designobjekten, Fotografien und Dokumenten aus. Die großbürgerliche Wohnarchitektur der ehemaligen Villa Weber und die angeschlossenen Kabinette des Kunstforums bieten den idealen Rahmen, um einen Künstler wiederzuentdecken, dessen Inspiration vom kleinsten Kristall ausging, um sich in den Weltraum zu erstrecken.

Vier langbeinige Phantasievögel mit Weingläsern und Pfeife, Federzeichnung auf Karton. Foto: Wenzel-Hablik-Stiftung

1881 im westböhmischen Brüx geboren, legt Hablik mit nur 14 Jahren in der väterlichen Werkstatt die Prüfung zum Tischlermeister ab. In Wien studiert er ab 1902 Malerei, Schriftgestaltung und Heraldik an der Kunstgewerbeschule und macht erste Erfahrungen als Zeichner von Stoffentwürfen für eine Möbelfabrik. Seit Beginn seines Studiums zeichnet Hablik Gruppen von selbstgesammelten Gesteinsproben und Kristallen, die sich in seiner Phantasie zu Märchenschlössern auf unzugänglichen Berghängen ausformen. Heute gehören sie zu den frühesten bekannten Entwürfen kristalliner Architektur in der europäischen Kunstgeschichte.

Große bunte utopische Bauten, 1922 Öl auf Leinwand 153,3 × 190 cm Foto: Wenzel-Hablik-Stiftung, Itzehoe

Als Student an der Kunstakademie Prag von 1905 bis 1907 kommt er mit dem Expressionismus in Berührung, der sich in Habliks pastosem Farbauftrag und einem gestischen Pinselschwung niederschlägt sowie in einer von Vincent van Gogh und Edvard Munch inspirierten Motivik.

Im Jahr 1907 lädt ihn ein Unternehmer zu sich nach Itzehoe ein und wird ihm zum Lebensfreund und Mäzen. Itzehoe wird zu Habliks neuem Lebensort. Hier entwirft er extravagante Raumkonzepte für Wohnungen und Firmensitze in Norddeutschland, während er privat seine kristallinen Architektur-Utopien in Zeichnungen und großformatigen Gemälden vorantreibt.

Saturndose, 1922 Messing, Kupfer 31, 35,7 (Durchmesser) cm Foto: Wenzel-Hablik-Stiftung

Das Erlebnis der Natur bleibt stets die bedeutendste Inspirationsquelle für sein Schaffen. In der selbstständigen Handweberin Elisabeth Lindemann findet er eine Ehefrau, mit der er kreativ zusammenarbeitet und die ihm mit ihrem erfolgreichen Unternehmen auch finanziell den Rücken stärkt.

Habliks Rückzug in die Provinz wie auch sein früher Krebstod mit nur 52 Jahren ließen einen Künstler jahrzehntelang in Vergessenheit geraten, der bis zum Ende des Ersten Weltkriegs in Berlin im Zentrum der Avantgarde stand.

Erstmals ist er 1908 mit Gemälden und Arbeiten aus seinem Zyklus »Schaffende Kräfte« in einer Ausstellung der Berliner Secession vertreten. Der führende Avantgarde-Galerist Herwarth Walden stellt 1912 in seiner Sturm-Galerie den gesamten Zyklus aus – neben Werken von Picasso, Kandinsky, Kokoschka und Gauguin. 1919 nimmt Hablik auf Einladung von Walter Gropius an der »Ausstellung für unbekannte Architekten« des Arbeitsrats für Kunst teil. Als Mitglied der Briefgemeinschaft Die Gläserne Kette ist Hablik mit Architekten wie Walter Gropius, Bruno Taut, Hans Scharoun, Hans und Wassili Luckhardt in regem Austausch.

Tanzkostüm, 1920/29, Bleistift, Tusche auf Pergamentpapier und Karton. Foto: Wenzel-Hablik-Stiftung

Realisiert werden von den tollkühnen Architekturentwürfen, die von frühen Science Fiction-Autoren wie H. G. Wells, Paul Scheerbart und Jules Verne inspiriert sind, keine. Wohl geht es Hablik weniger als seinen Mitstreitern der Gläsernen Kette um eine reale Berufsperspektive als Architekt als um die Utopie, aus den Trümmern des Kaiserreichs und des verlorenen Weltkriegs moderne Kathedralen zu erbauen.

Neben der Erfahrung der Elemente, denen er in großformatigen, expressiven Gemälden huldigt, ist es auch die osmanische Architektur und Kunst, die Hablik beflügelt, und die in seinen Kuppelentwürfen, aber auch seiner abstrakten Ornamentik der Innenraumgestaltungen, Tapeten, Wandteppichen, Möbel- und Kleiderstoffen aufscheint.

Die Ausstellung wird am Samstag, 30. Oktober, um 19 Uhr eröffnet und ist bis zum 6. März 2022.