Der „Mann in Rot“ im Dauerstress

Aufregung auf dem Platz vor dem Bezirksamt Heepen: Der Weihnachtsmann mit einem mit Süßkram prall gefüllten Sack ist da. Dutzende von Mädchen und Jungen stellen sich brav in einer Reihe an, um sich einen Lutscher, einen Schokoriegel, einen Keks herausziehen zu können - und dem Mann in Rot zu versichern, wie brav sie waren... Der Weihnachtsmann ist im Dauerstress - schließlich gilt es, eine Reihe von Adventsmärkten in Bielefeld zu besuchen. Und, klar, die Kinder sind überall artig.

Jürgen Utecht, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Heepen, freut sich über das Gewusel zwischen den Verkaufs- und Verzehrständen. Natürlich könne man nicht mit dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt konkurrieren, aber: „Hier ist es schön familiär.“ Der kleine Markt sei Treffpunkt für Heeper. Die stärken sich mit Erbsensuppe, Glühwein, Bratwurst und schauen sich an, was zum Beispiel Doris und Bärbel Kindsgrab an ihrem Stand anbieten und was davon sich als Geschenk eignen könnte oder in die aktuelle Adventsdekoration zu Hause integrieren ließe.