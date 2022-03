Premiere von „Die Affäre Rue de Lourcine“ im Bielefelder TAM: Der Mut zur Lücke

Lenglumé (Thomas Wehling, Mitte) und Mistingue (Alexander Stürmer ) haben nach einer alkoholgeschwängerten Nacht einen Filmriss, als Lenglumés Gattin Norine (Nicole Lippold) ihnen beim Frühstück aus der Zeitung einen Mord an einer Kohlenhändlerin vorliest. Die französische Gesellschaftskomödie „Die Affäre Rue de Lourcine“ erlebte am Samstagabend ihre Premiere im TAM.

Dass sich in dieser Lücke Unsägliches ereignet haben könnte, dafür scheint es Beweise zu geben. Wie den Mann in Lenglumés Bett. Der heißt Mistingue und erinnert sich ebenfalls an nichts. Die Komödie „Die Affäre Rue des Lourcine“ von 1857 des Stückefabrikanten Eugène Labiche hatte im TAM Premiere – in einer Übersetzung von Sigrid Behrens, die passenderweise Mut zur Lücke hat.