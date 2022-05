Der nächste Kita-Streik

Gelsenkirchen/Bielefeld

Vor der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Beschäftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsdiensten erhöht die Gewerkschaft Verdi weiter den Druck auf die Arbeitgeber. Für Mittwoch ist in Gelsenkirchen eine landesweite Kundgebung geplant. Rund 8000 Teilnehmende werden zu der Demo auf erwartet. Weitere Warnstreiks sind in dieser Woche zu erwarten

Von